Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 sind mehrere Menschen verletzt worden. Wegen der Bergungsarbeiten staut sich derzeit der Verkehr zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Dresden-West. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Lkw an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren und anschließend gegen die Leitplanke geprallt. In der Folge fuhr ein Pkw in die Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt laut Reporterangaben lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.