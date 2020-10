Die Insassen des Pkw wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des Pkw wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bildrechte: Roland Halkasch

In Coswig bei Dresden hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei prallte am Bahnübergang Radebeuler Straße ein Kleinwagen mit einer Straßenbahn zusammen. Dabei habe sich der Pkw überschlagen und sei auf dem Dach zum liegen gekommen.