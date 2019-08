In der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen ist am Montagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Nach Reporterangaben kam er gegen 6:15 Uhr auf der Straße zwischen den Ortschaften Weistropp und Niederwartha von der gepflasterten Fahrbahn an. In einer Kurve fuhr das Auto in Unterholz und kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto retten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Kleinwagen gestaltete sich schwierig, da sich Stämme durch die Karosse gebohrt hatten.