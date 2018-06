Am Mittwochmorgen hat sich auf der A4 erneut ein Lkw-Unfall ereignet. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Auffahrunfall zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Dresden-West drei Lkw beteiligt. Der Fahrer des hinteren Lkw war den Angaben zufolge eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihn herausschneiden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes war die Autobahn zwei Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich von Frankfurt in Fahrtrichtung Dresden zwischenzeitlich ein rund 20 Kilometer langer Stau. Dadurch gab es Rückstau am Dreieck Nossen Rückstau auf die A14, auf der B173 zwischen Herzogswalde und Grumbach und zwischen Limbach und Wilsdruff.