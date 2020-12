Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden hat sich zwischen dem Dreieck Nossen und Wilsdruff ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, ist in der Nacht gegen 1 Uhr ein Sattelschlepper von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Laut MDR-Verkehrsdienst bleibt die Autobahn wegen Bergungsarbeiten bis mindestens 12 Uhr gesperrt.



Der Verkehr staut sich am Dreieck Nossen inzwischen bis auf die A14 zurück. Sämtliche Umleitungsstrecken sind überlastet, so etwa die B173 zwischen Mohorn und Grumbach und zwischen Tanneberg und Wilsdruff, auch auf der B101 kommt es zwischen Nossen und Meißen sowie in Meißen zu Behinderungen wegen des Umleitungsverkehrs. Zu stockendem Verkehr kommt es auch auf der B101 ab Siebenlehn bis Großschirma, weil schon dort Fahrzeugführer von der Autobahn abfahren.