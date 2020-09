Trunkenheit am Steuer ist am Montagmorgen offenbar einer Autofahrerin auf der B6 zum Verhängnis geworden. Nach Reporterangaben kam die Frau mit ihrem Kleinwagen gegen 5 Uhr zwischen zwischen Scharfenberg und Gauernitz von der Straße ab. Sie fuhr in den Straßengraben, dabei kippte das Auto um. Die Fahrerin wurde verletzt. Die Polizei stellte vor Ort bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,66 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.



Die Bundesstraße - eine vielbefahren Pendlerstrecke zwischen Meißen und Dresden - war wegen des Unfalls vorübergehend , wie die Polizei mitteilte.





Bildrechte: MDR/Roland Halkasch