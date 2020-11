In Wilsdruff hat es am Donnerstag nach einer mutmaßlichen Verfolgungsjagd einen Autounfall gegeben. Nach Reporterangaben kollidierte ein Autodieb auf der Flucht vor der Polizei mit einer anderen Autofahrerin. Ihr Kleinwagen schleuderte daraufhin in den Straßengraben und gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Dieb konnte die Flucht in dem gestohlenen Wagen fortsetzen, kam aber in Thiendorf im Landkreis Meißen von der Straße ab und prallte ebenfalls gegen einen Baum.