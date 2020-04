Bei einem missglückten Spurwechsel sind am Sonntagabend zwei Autos auf der A4 zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei beide Fahrer schwer verletzt. Ein 42-Jähriger habe am Dreieck Nossen auf die linke Spur gewechselt und dabei ein herannahendes Auto nicht gesehen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Autos stießen zusammen.

Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Bildrechte: Roland Halkasch