Am Montagabend sind auf der Autobahn 13 drei Menschen verletzt worden, als ihr Auto mit einem Schwan zusammenstieß. Nach Reporterangaben ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Thiendorf und Schönborn in Höhe des Parkplatzes "Wiesenholz". Der Vogel durchschlug beim Aufprall die Frontscheibe und wurde bis in den Kofferraum des Kombis geschleudert.