Am Dreieck Nossen hat es am Freitagmorgen einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Nach Polizeiangaben ist die Autobahn in Richtung Dresden zur Stunde gesperrt. Der Verkehr staut sich demnach bis zur Auffahrt Siebenlehn. Die Polizei bittet die Autofahrer auf die A14 abzubiegen und bei Nossen-Ost wieder auf die A4 in Richtung Dresden aufzufahren.