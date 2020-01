Im Landkreis Meißen ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Fahrbahnrand auf der Straße zwischen Ziegenhain und dem Abzweig nach Graupzig unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger auf ein Feld geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.