Auf der Autobahn 4 sind am Dienstagvormittag zwei Menschen bei einem Lkw-Unfall verletzt worden. Nach Angaben eines Reporters hat ein Sattelschlepper zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen vermutlich einen Transporter mit Wohnmobilen gestreift und ist umgekippt. Eines der Wohnmobile wurde beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an einem Stauende. Weitere Details seien noch nicht bekannt, hieß es.



Die A4 war in Richtung Chemnitz zeitweise voll gesperrt. Autofahrer benötigen derzeit noch zwei Stunden länger. Die Umleitungsstrecken sind nach Angaben des MDR Verkehrsdienstes überlastet.