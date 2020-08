Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagmorgen mit einer amtlichen Unwetterwarnung vor schweren Gewittern in den Kreisen Meißen, Nordsachen, Leipzig sowie im Tiefland des Landkreises Mittelsachsen gewarnt.



Es bestehe die Gefahr von Blitzschlag. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Menschen sollten Schutz in Gebäuden suchen und den Aufenthalt im Freien vermeiden.