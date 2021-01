Beschäftigte des Kabelwerkes Meißen haben am Montag erneut für einen neuen Tarifvertrag gestreikt. Wie die IG Metall mitteilte, legten sie um 9 Uhr ihre Arbeit nieder, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen. Es war der insgesamt sechste Warnstreik in dem Unternehmen. Bereits in den letzten Wochen des Jahres 2020 hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrfach ihre Arbeit niedergelegt.