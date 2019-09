In Sachsens Weinbergen treiben zunehmend Waschbären ihr Unwesen und vergreifen sich an den reifen Weintrauben. Auf einer Rebfläche im Landkreis Meißen wurden in den zurückliegenden Wochen in einer einzigen Lebendfalle knapp 20 Tiere gefangen. Einer der dort aktiven Winzer berichtet, ein Jäger mit entsprechender Fachkenntnis habe sich um die tierschutzgerechte Entsorgung der invasiven Schädlinge gekümmert. So sehen es die in Sachsen geltenden Gesetze vor. Bei frühreifenden Rebsorten hätten die Waschbären sichtbare Schäden angerichtet – und dies in einem Jahr, wo nach dem zweiten Dürresommer in Folge sowieso schon schätzungsweise 20 Prozent weniger Ertrag als in Durchschnittsjahren verzeichnet werde.



Das Schadbild der Waschbären ähnle dem von Vogelfraß, hieß es. Auch direkt in Meißen ist ein Waschbär in die Falle eines Winzers getappt und einem Jäger übergeben worden. Schon vor Jahren hatte ein Radebeuler Weinbauer auf Waschbären in einer Junganlage im Ortsteil Wahnsdorf hingewiesen. Öffentlich machte das zunehmende Problem der Winzer Steffen Schabehorn im vorigen Sommer. Waschbären hatten Teile einer seiner Rebanlagen in Coswig-Kötitz geplündert.