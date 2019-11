Die Stadt Meißen will auf ihrem Marktplatz einen Weinstand einrichten, in dem Winzer der Region abwechselnd ihre Weine ausschenken wollen. Das geht aus einem Schreiben des Stadtmarketings hervor, mit dem das Rathaus Mitstreiter in der Winzerschaft für das Projekt sucht. Demnach soll der sogenannte Wein-Pavillon von Anfang Mai bis zum Ende September durchgängig geöffnet sein. Winzer können diesen wochenweise mieten und zahlen dafür 250 Euro. Strom- und Wasserkosten fallen zusätzlich an. Gläser sollen die Weingüter selbst stellen. Zu Töpfermarkt, Modenacht und Literaturfest werde der Mietpreis höher liegen, so das Stadtmarketing in dem Brief an die Winzer.



Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, vergleichbare Angebote gebe es in Trier und Bad Kreuznach. Es seien 27 Winzer aus der Region angeschrieben worden. Sollte das Projekt 2020 erfolgreich verlaufen, dann könnten im Folgejahr auch Winzer aus der Partnerstadt Fellbach angesprochen werden. Der Fokus soll jedoch auf regionalen Weinerzeugern liegen.