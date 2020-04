Zum Schutz ihrer zwei Jahre jungen Weinreben haben Winzer vom Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul Hunderte kleine Feuer in den Weinbergen entzündet. Wie der Pressesprecher des Weinguts mitteilte, wurden in der Nacht zu Mittwoch ab 3 Uhr mit kleinen, kontrollierten Weinbergsfeuern insgesamt 100.000 Rebstöcke auf acht frostgefährdeten Weinbergen in Diesbar-Seußlitz, Laubach, Weinböhla und Radebeul gewärmt. Das entspricht einer Rebfläche von circa 20 Hektar, fast einem Viertel der gesamten Anbaufläche des Staatsweingutes.

So sieht die Knospe einer zwei Jahre alten Rebe aus Bildrechte: dpa

Die Rebstöcke befinden sich zurzeit im sogenannten Wolle-Stadium. In dieser Phase sind die Austriebe meist noch von einer Art Wolle geschützt, die durch die frühlingshaften Temperaturen in den letzten Tagen bei den meisten Reben aber abgefallen sein dürfte. Nun fangen die Reben an zu treiben, die Knospen brechen aus und können so von nächtlichem Frost zerstört werden. Um das zu verhindern, werden über 150 Feuerschalen in Bodennähe plaziert und entfacht. Immer in jeder zweiten Gasse und in zehn Metern Abstand zueinander.