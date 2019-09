Seit 20 Jahren hat Winzer Steffen Schabehorn aus dem Coswiger Ortsteil Sörnewitz zum Meißner Weinfest seinen Rebensaft ausgeschenkt. In diesem Jahr darf er nicht mehr teilnehmen. Schabehorn sagte, er habe sich regulär per Einschreiben angemeldet und zunächst keine Absage und auch keine Zusage bekommen. Erst auf Nachfrage vor wenigen Wochen habe man ihm mündlich mitgeteilt, der Marktleiter habe vergessen, ihm abzusagen. Eine Begründung für diese Entscheidung wurde dem Winzer nach seinen Angaben nicht mitgeteilt. Man habe ihm nur gesagt, er habe zum Weihnachtsmarkt voriges Jahr "Ärger" gemacht.

Der Gewerbeverein ist Ausrichter des Weinfestes in Meißen und auch des Weihnachtsmarktes, die Stadt Meißen ist nach Angaben der Pressestelle die Fest-Veranstalterin. Die Auswahl der Händler sowie alle organisatorischen Fragen oblägen jedoch ausschließlich dem Gewerbeverein. Deshalb wolle man sich aus dem Rathaus dazu nicht äußern. Zum Weihnachtsmarkt vor einem knappen Jahr hatten Gewerbeverein und Stadtverwaltung noch gemeinsam auf eine Anfrage reagiert, allerdings auch seinerzeit auf etliche Fragen nicht konkret geantwortet. Der Gewerbeverein ließ in dieser Woche sieben schriftliche Fragen zum Ausschluss von Winzer Schabehorn vom Weinfest und zur Zahl der teilnehmenden Winzer sowie deren Herkunft gänzlich unbeantwortet. Auf telefonische Nachfrage von MDR SACHSEN erklärte Vereingeschäftsführer Uwe Reichel: "Ich kann Ihnen dazu nichts sagen" - und legte auf.

In Radebeul - hier zusammen mit sogenannten Weinhoheiten 2012 - hat Winzer Schabehorn keine Probleme, sagt er. Bildrechte: dpa

Winzer Schabehorn sagte, die Teilnahme an solchen Weinfesten sei existenziell für seinen Familienbetrieb. Steffen Schabehorn betreibt sein Weingut gemeinsam mit seinem Sohn. Wird das Unternehmen von einem solchen Festwochenende im Anbaugebiet ausgeschlossen, entgehe ihm ein Umsatz im fünfstelligen Bereich. Zudem würden auf den Weinfesten Kontakte zu Stammkunden gepflegt und neue Weinfreunde erreicht, die zum Probieren kommen.



Auf dem Herbst- und Weinfest in Radebeul sei er in diesem Jahr wieder dabei, erklärte Steffen Schabehorn. "In Radebeul gibt es nie Probleme", so der Winzer. Gegen den Ausschluss in Meißen wolle er sich juristische Schritte vorbehalten. Schabehorn geht davon aus, dass der Gewerbeverein gegen seine eigene Satzung verstoße, wenn er ihm ohne Begründung die Teilnahme versagt.