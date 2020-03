Die konservative Strömung in der CDU, die sogenannte Werte-Union, hat im Kreis Meißen einen Kreisverband gegründet. Das berichtet die "Sächsische Zeitung" unter Berufung auf den Radebeuler Stadtrat Sven Eppinger. Dem Bericht zufolge ist es der erste Kreisverband der Werte-Union. Der Landesverband Sachsen der Gruppierung sei bisher in drei Regionalverbände gegliedert, hieß es.



Durch den Kreisverband und die Präsenz vor Ort könne der Kontakt zwischen den Mitgliedern und der Kreis-CDU verbessert werden. Damit verbesserten sich zugleich "die Möglichkeiten zum überfälligen Politikwechsel in der CDU" beitragen zu können, zitiert die Zeitung Eppinger.



Die Werte-Union formierte sich 2017, sie ist als Verein organisiert.