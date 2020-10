Bisher gab es nur einen Nachweis in Sachsen in der Nähe zur brandenburgischen Grenze - dem einzigen Bundesland, wo die Art derzeit offiziell vorkommt. Die Naturschützer gehen davon aus, dass die Biene bisher unbemerkt in Meißen überlebt hat. Insgesamt konnten in der Porzellanstadt 70 Wildbienenarten nachgewiesen werden, von denen gut 20 Arten auf der sächsischen Roten Liste stehen. Drei der in Meißen gefundenen Wildbienen gelten in Sachsen offiziell als ausgestorben beziehungsweise verschollen.