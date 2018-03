Am Mittwochabend hat ein 59 Jahre alter Pfleger in einem Patientenzimmer in einem Pflegeheim in Dresden-Gorbitz mit einem Messer auf eine Besucherin eingestochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 37-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Sie hatte sich zu Besuch in dem Pflegeheim aufgehalten.

Ermittler stellen die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch