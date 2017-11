Tarifeinigung für Gebäudereiniger Ab 2020 gleicher Lohn in Ost und West

Die Gebäudereiniger in Ost- und Westdeutschland erhalten ab dem Jahr 2020 den gleichen Lohn. Darauf haben sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) geeinigt. Der Abschluss betrifft in Sachsen 35.650 Beschäftigte. Bundesweit arbeiten mehr als 600.000 Gebäudereiniger. Für alle in der Branche werden zudem die Stundenlöhne angehoben.

Der Tarifvertrag sieht eine Ost-West-Angleichung der Löhne in vier Schritten vor. Im ersten Schritt werden die Löhne der Lohngruppe eins, in der rund 75 Prozent der Beschäftigten tätig sind, zum 1. Januar 2018 in Westdeutschland von 10 Euro auf 10,30 Euro angehoben und in Ostdeutschland von 9,05 Euro auf 9,55 Euro. In den Jahren darauf folgen weitere Schritte zur Anpassung. Ab 1. Dezember 2020 sollen dann in Ost und West mindestens 10,80 Euro je Stunde gezahlt werden.