Der langjährige Rektor der Technischen Universität Dresden, Hans Müller-Steinhagen, ist heute feierlich verabschiedet worden. Er leitete zehn Jahre lang die größte Universität Sachsens. Offiziell endet seine Amtszeit erst am 17. August, doch heute hatte er seinen letzten Arbeitstag. Mit 66 Jahren geht er in den Ruhestand.

Zwar habe er sein zum Amtsantritt gefasstes Ziel, mit der TU Dresden unter die 100 besten Hochschulen weltweit zu kommen, nicht erreicht. "Aber wir sind immerhin in den internationalen Rankings von Platz 300 unter die besten 150 gekommen. 150 Plätze rutscht man nicht einfach mal so zufällig hoch", sagte Müller-Steinhagen der "Sächsischen Zeitung". "Diese Rankingagenturen haben in ihren Datenbanken inzwischen fast 20.000 Hochschulen weltweit. Wenn man da unter die besten 150 kommt, dann ist das nicht so schlecht."