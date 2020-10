Deutschlands Orchester müssen sich nach Ansicht des Dirigenten Ekkehard Klemm stärker auf die Moderne konzentrieren und dabei auch liebgewordene Traditionen in Frage stellen. Gleiches gelte für die Ausbildung von Musikerinnen und Musikern an den Hochschulen, sagte der Hochschullehrer und Komponist im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Auch Hochschulen und Orchester stünden in der Pflicht, auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren und mit der Zeit zu gehen.