In den Adventswochen haben sich so viele Obdachlose in "Nachtcafés" in Dresden geflüchtet, wie in den vergangenen 25 Jahren nicht. Vom ersten Tag an seien zahlreiche Bedürftige trotz vergleichsweise milder Wintertemperaturen gekommen, sagte Gerd Grabowski vom Koordinierungskreis der "Nachtcafés". Das kirchliche Angebot stößt erstmals an seine Kapazitätsgrenzen - dabei sei noch kein wirkliches Winterwetter in Dresden.