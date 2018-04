Ausflüger, die in Böhmen radeln wollen, bekommen die Fahrradmitnahme im Böhmischen erleichtert. Seit Ostern fahren Busse der Buslinie 452 von Bahratal über Tisa nach Ústí stündlich. Die Busse wurden so nachgerüstet, dass jeweils bis zu sechs Fahrräder mitgenommen werden können.

Es gibt auch an den Wochenenden eine neue Verbindung des Regionalexpress RE 20 von Usti und Decin nach Dresden. Einziger Halt in der Sächsischen Schweiz ist in Bad Schandau. Nun kann man von dort aus wochenends kurz vor zehn Uhr zu einer Dresden-Tour starten. Innerhalb von 30 Minuten sind Reisende ohne Zwischenstopp am Hauptbahnhof. Gegen 17.30 Uhr geht es von Dresden wieder zurück.

Ein Radtransport ist seit Ostern auch auf der Zuglinie T2 zwischen Děčín und Britniky an den Wochenenden vorgesehen.