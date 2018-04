Die Reparatur der A4-Saubachtalbrücke sei demnach notwendig, weil zum Jahreswechsel ein Verschleißbruch an der Übergangskonstruktion der A4-Brücke über die "Wilde Sau" nahe der Anschlussstelle Wilsdruff in Fahrtrichtung Chemnitz aufgetreten war. Der wurde zwar provisorisch repariert, die fehlerhaften Konstruktionsteile müssten nun aber erneuert und ausgetauscht werden. Auch in Fahrtrichtung Dresden erfolgen diese Arbeiten.

Freie Fahrt in beide Richtungen: Bis es auf der A4 bei Dresden wieder so aussieht, müssen sich Autofahrer bis Jahresende gedulden.

Freie Fahrt in beide Richtungen: Bis es auf der A4 bei Dresden wieder so aussieht, müssen sich Autofahrer bis Jahresende gedulden.

Freie Fahrt in beide Richtungen: Bis es auf der A4 bei Dresden wieder so aussieht, müssen sich Autofahrer bis Jahresende gedulden. Bildrechte: dpa

Ab Ende Juli bis Mitte Oktober soll auch die Rampe der A17 von Prag kommend in Richtung Chemnitz mit erneuert werden. Um das Baufeld frei zu machen, wird vom 9. April an die Verkehrsführung geändert. Zwei der drei Fahrspuren in Richtung Chemnitz werden auf die gegenüberliegende Fahrbahn verlegt. Eine Spur in Richtung Chemnitz bleibt für die Zufahrt zur Rastanlage und A17-Überfahrt immer frei. Die eigentlichen Bauarbeiten starten Ende April und sollen im Oktober 2018 abgeschlossen sein.