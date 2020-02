Für die kommende Zeckensaison keine gute Nachricht: In Sachsen sind mit dem Stadtgebiet Dresden und dem Landkreis Meißen zwei weitere Regionen vom Robert-Koch-Institut als FSME-Risikogebiete eingestuft worden. Das teilte das Sozialministerium in Dresden mit. Damit sind nun sieben von dreizehn Stadt- und Landkreisen in Sachsen FSME-Risikogebiete.

Das Stadtgebiet Dresden und der Landkreis Meißen wurden nach Angaben des Ministeriums aber nicht nur aufgrund der dort registrierten Fallzahlen als Risikogebiet eingestuft, sondern auch anhand der Zahl der Erkrankungen in den angrenzenden Gebieten. In Dresden erkrankten 2019 vier Menschen an FSME, im Landkreis Meißen einer. Insgesamt ist die Zahl der an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) Erkrankten in Sachsen deutlich angestiegen. Waren es 2018 in Sachsen zwölf Menschen, erkrankten 2019 mit 27 mehr als doppelt so viele.