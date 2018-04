Wanderer, die im Elbsandsteingebirge diesseits und jenseits der Grenze wandern und im Freien übernachten wollen, können das jetzt entlang einer neuen Trekkingroute. Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt hat am Sonnabend die deutsch-tschechische Trekkingroute namens "Forststeig Elbsandstein" eröffnet. Der Weg führt über 100 Kilometer über deutsche und tschechische Berge durch die Sächsische und Böhmische Schweiz. Start ist bei Schöna an der Elbe, weiter führt die Route über Ostrov auf tschechischer Seite und endet in der sächsischen Kurstadt Bad Schandau.