Auch die Tierparks und Zoos reagieren auf die Hitze und versuchen es, den Tieren so angenehm wie möglich zu machen. Die Leipziger Zoosprecherin Maria Saegebarth sagte, die Elefanten oder auch die Tiger würden in diesen Tagen häufiger das Wasserbecken aufsuchen, um sich abzukühlen, die Nashörner mit dem Gartenschlauch abgespritzt. Die Tiere hätten jederzeit die Möglichkeit, sich in den Schatten oder rückwärtige Bereiche zurückzuziehen. Und auch beim Futter gebe es kühle Einlagen - zum Beispiel komme Obst und Gemüse in gefrorenem Zustand als Eisbombe in den Futternapf.