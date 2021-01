Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am Dienstag der dritte Prozess um die rechtsextreme "Gruppe Freital"

Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am Dienstag der dritte Prozess um die rechtsextreme "Gruppe Freital"

Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am Dienstag der dritte Prozess um die rechtsextreme "Gruppe Freital" Bildrechte: dpa

Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat am Dienstag ein dritter Prozess um die rechtsextreme "Gruppe Freital" begonnen. Zwei Männer und eine Frau sind wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Sie sollen 2015 am Angriff auf ein alternatives Wohnprojekt in Dresden beteiligt gewesen sein. Einem der Männer werden zudem das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.