Der Pegida-Gründer und Organisator Lutz Bachmann will Mitglied der AfD in Dresden werden. Wenn es für den Parteieintritt notwendig sei, als Vorsitzender von Pegida zurückzutreten, werde er das tun, postete Bachmann. Diese Ankündigung auf Facebook wertet der Politikwissenschaftler der TU Dresden, Prof. Dr. Mark Arenhövel "als geschickt lancierte Nachricht zur Unzeit für die AfD".

Üblicherweise werde nicht öffentlch über Anträge auf Mitgliederebene diskutiert. Erst würden die Kreis- und Landesverbände darüber entscheiden. "Aber gerade jetzt, wo der Bundesvorstand in einer schwierigen Situation ist nachdem er mit knapper Mehrheit den Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz ausgeschlossen hat , bringt der Antrag die AfD in weitere Schwierigkeiten", sagte Arenhövel MDR SACHSEN.

Bachmanns Antrag eröffne eine weitere Front und heize den Machtkampf in der Partei zusätzlich an. Mit dem Rauswurf von Kalbitz hatte der AfD-Vorstand völkische und radikalere Teile der Partei gegen sich aufgebracht.

Ob bei der AfD bereits ein Mitgliedsantrag eingegangen ist, wollte die Partei am Freitag auf Nachfrage von MDR SACHSEN nicht beantworten. In einer Stellungnahme des Landesvorstandes hieß es dazu: "Herr Bachmann hat - wie jeder andere Bürger auch - das Recht einen Mitgliedsantrag auf Aufnahme in die AfD zu stellen." Der AfD-Kreisverband Dresden werde wie mit jedem potentiellen Mitglied ein Aufnahmegespräch führen mit dem Ziel zu prüfen, "ob eine Aufnahme erfolgt oder nicht. Sollte darüber Uneinigkeit herrschen, wird die Aufnahme im AfD-Landesvorstand Sachsen besprochen und schlussendlich entschieden."