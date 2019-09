In Sachsen sind in diesem Jahr bereits 60 Pilzvergiftungen registriert worden - fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Das geht aus Daten des Giftinformationszentrums in Erfurt hervor. Experten rechnen mit einer deutlich höheren Dunkel-Ziffer, da Pilzvergiftungen nicht meldepflichtig sind. Die Pilz-Ernte in Sachsen fällt bislang eher verhalten aus. Ein Grund sei der Mangel an Regen.