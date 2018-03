Ein Besuch im Dresdner Zoo ähnelte in den vergangenen Monaten eher einem Baustellenrundgang. Pünktlich zu Ostern konnte nun ein wichtiges Projekt abgeschlossen werden: Das Pinguin-Café ist fertiggestellt und ist ab Ostersamstag offiziell für Zoobesucher geöffnet. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Das Pinguin-Café heißt nicht nur so, weil es unmittelbar neben der Pinguinanlage steht. Architekten und Inneneinrichter ließen sich bei der Gestaltung von den Seevögeln inspirieren. So erinnert das Gebäude an eine Eisscholle. Außen dominieren die Farben Schwarz und Weiß. Im Inneren stehen pastellfarbene Sitzbänke in Anlehnung an die hellrosa Schnabelhaut des Humboldtpinguins.

Modern, hell und freundlich ist die Inneneinrichtung des Pinguin-Cafés gworden. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf Das Pinguin-Café bietet Platz für 80 Gäste. Hinzu kommen 200 Außenplätze. Die Terrasse wurde in Richtung Pinguinanlage vergrößert, so dass man beim Kaffeetrinken oder Eisessen die Tiere beobachten kann. Oder beim Nudelessen. Dresdens Erster Bürgermeister Detlef Sittel hatte beim Richtfest erzählt, die "Zoonudel" habe früher beim Zoobummel mit seinen Kindern einfach dazugehört. Er äußerte den Wunsch, dass sie weiter im Angebot bleibt. Pächter Jeffrey Pötzsch von der ElbeZeit GmbH sagte zu. Bei der Einweihung am vergangenen Mittwoch lud er nun alle Beteiligten ein, eben diese Nudeln gleich mal zu probieren.

Zeugnis der DDR-Architektur

Sie weihten das Pinguin-Café ein: Detlef Sittel, Erster Bürgermeister der Stadt Dresden (1.v.l.,) Geschäftsführer Jeffrey Pötzsch und Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (1.v.r.) Bildrechte: Zoo Dresden Seit Anfang der 1970er-Jahre war das Pinguin-Café im östlichen Teil des Zoos vor allem für Familien ein beliebtes Ziel für eine kleine Verschnaufpause. Im Oktober 2015 wurde das inzwischen marode Gebäude geschlossen. Die Abrissbagger standen schon bereit, da stoppte im Januar vergangenen Jahres der Stadtrat die Bauarbeiten. Die Stadträte entschieden, den Pavillon als Zeugnis moderner DDR-Architektur zu sichern. Das alte Pinguin-Café wurde in Einzelteile zerlegt und im Lapidarium der Stadt eingelagert. Zu einem möglichen Wiederaufbau, beispielsweise in einer der Parkanlagen der Stadt, gibt es noch keine Entscheidung.

Ein Lapidarium ist eine Sammlung von Steinwerken wie etwa Skulpturen, Gebäudefragmenten, Sarkophargen oder Grabsteinen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort "lapis" ab, das Stein bedeutet. Das Lapidarium der Stadt Dresden befindet sich in der ehemaligen Zionskirche. Zwischen 1994 und 1996 wurde die Ruine der Kirche baulich gesichert und mit einem Dach versehen. Mittlerweile sind mehrere Tausend Objekte archiviert.

Im März 2017 wurde mit dem Neubau des Pinguin-Cafés begonnen. Der Entwurf stammt von einem Dresdner Architekturbüro, das bereits das Giraffenhaus im Zoo entworfen hatte. Den Innenausbau übernahmen die Hellerauer Werkstätten. Insgesamt kostete der Neubau mit Inneneinrichtung knapp 1,6 Millionen Euro.