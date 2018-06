Wer auf dem Land wohnt und mit dem Bus fahren will, kennt die typischen Probleme: Statt eines Busfahrplannetzes gleicht der Fahrplan an Wochenenden oder in den Ferien eher einem Loch. Auch abgestimmter Taktverkehr mit anderen Anschlüssen und S-Bahnen sind selten. Das soll sich im Elbtal und im Osterzgebirge ab Sonntag, 10. Juni, ändern. Dann rollen auf insgesamt acht Strecken im Gebiet des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) sogenannte Plus-Busse. Heute Nachmittag stellen die Betreiber und Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig das Konzept auf dem Roßmarkt in Meißen vor.

Feste Takte, feste Anschlüsse

Wie man es von S-Bahnen kennt, sollen auch die Busse auf festen Strecken zu regelmäßigen Fahrtzeiten jeden Tag fahren. Bildrechte: VVO/Martin Schmidt Nach Willen der Betreiber sollen die Plus-Busse den ländlichen Raum besser erschließen, an die Takt-Zeiten der Regionalbahnen anbinden und die Regionen mit Ballungsräumen verbinden. Die Busse sollen jeden Tag fahren. Die Linien an sich gibt es schon. "Ab jetzt fahren auf den festen Strecken aber mehr Busse", sagte VVO-Sprecher Christian Schlemper MDR SACHSEN. Das Plus-Bus-Netz soll mit den Landkreisen und Verkehrsunternehmen weiter ausgebaut werden. Demnächst sollen auch Linien in der Sächsischen Schweiz und im Landkreis Bautzen dichter getaktet werden, stellte der Sprecher in Aussicht.

Anforderungen an einen Plus-Bus