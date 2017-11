Die Polizei in Dresden sieht sich nach einer Gedenk-Veranstaltung zur Reichspogromnacht heftiger Kritik ausgesetzt. Dabei geht es um den Einsatz von Polizisten am Donnerstagabend an Stolpersteinen in der Seestraße. Teilnehmer hatten Kerzen und Grablichter neben die Stolpersteine gestellt, um an die ermordeten jüdischen Dresdner zu erinnern. Im Kurznachrichtendienst Twitter berichteten Anwesende schließlich, ein Polizist habe sie darauf hingewiesen, das "unbeaufsichtigte Feuer" zu löschen. Die Kerzen seien ein Verstoß gegen die Polizeiverordnung.