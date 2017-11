Nach der Kritik an einem Polizeieinsatz bei einer Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht hat die Polizei reagiert und den betreffenden Beamten zum Gespräch einbestellt. Solch eine Reaktion eines Polizisten auf das Pogrom-Gedenken "gab es noch nie. Das ist ein negativer Einzelfall", sagte Polizeisprecher Thomas Geithner am Sonntag im Gespräch mit MDR SACHSEN. Der Polizist sei am vergangenen Freitag in die Behörde bestellt worden. "Das Gespräch war notwendig, aber es wird keine weiteren disziplinarischen Maßnahmen gegen den Kollegen geben", erklärte Geithner. Seitens der Polizei bleibe es bei der Erklärung in den sozialen Medien und dem Einzelgespräch mit dem Beamten.