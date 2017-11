Lutz Wodarsch (li.), Leiter des Polizeigewahrsams, hatte sich extra seine Uniform eines Stadtgendarmen angezogen. Um das Jahr 1900 mussten Polizisten mit Kammhelm zum Dienst antreten. "Och, der fühlt sich ganz gut an", erklärte Wodarsch neugierigen Besuchern zum Tag der offenen Tür bei der Polizei. Bildrechte: MDR / Kathrin König

Freiwillig zur Polizei? Hunderte Interessierte standen bereits vor Beginn des Schautages in der Schießgasse an. Bildrechte: PD Dresden Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr in Dresden: Mehr als 300 Menschen stehen Schlange vor dem Haupteingang der Polizeidirektion Dresden. Sie wollen zum Tag der offenen Tür hinein in die Dienstgebäude in der Schießgasse. "Dass Interesse besteht, war uns schon klar, aber mit so einem großen Andrang haben wir wirklich nicht gerechnet", sagte Polizeisprecher Thomas Geithner, überrascht über den Zulauf schon vor Beginn des Veranstaltungstages.

Für ihn und die 70 Kollegen, die den Besichtigungstag organisierten, hielt der Trubel bis 16 Uhr an. Am meisten freute sich Geithner über die freundliche Stimmung der Besucher gegenüber den Polizisten. "Wir haben ja sonst auch mit Vorbehalten zu kämpfen. Aber heute nahmen die Leute die Taschenkontrollen lächelnd hin, standen entspannt an und ihre Kinder waren total begeistert."

Papa, hier eine Pistole und Handschellen! Levi Kamitz Begeisterter Besucher

Begeistert saß Levi auf einem Polizei-Motorrad im Museum. Der Kleine war aus Moritzburg nach Dresden gekommen. Bildrechte: MDR / Kathrin König So wie Levi Kamitz, der mit großen Augen das geheime Museum der Polizei entdeckte, das sonst nur für ausgewählte Besuchergruppen geöffnet wird. Der Moritzburger war von den teils 100 Jahre alten Ausstellungsstücken der polizeihistorischen Sammlung beeindruckt. Sogar auf einem Polizei-Motorrad durfte er Probe sitzen. "Unser Sohn wollte unbedingt hierher. Im Kindergarten und im Fasching gibt es gerade auch kein anderes Thema als Polizei", meinte Levis Mutter Grit Kamitz. Zur Zeit wolle ihr Sohn am liebsten Polizist werden, wenn er groß ist.



Ein Polizei-Bus zum Anfassen: Polizist Marcel Immisch erklärte Kindern, was Beamte in einer mobilen Polizei-Wache alles machen müssen. Bildrechte: MDR / Kathrin König Über Ausbildungswege und Anforderungen für den Beruf konnten sich Interessierte am Info-Stand bei einer Berufsberaterin informieren, ebenso über Selbstverteidigung und die Arbeit von Kripo-Beamten sowie der Spurensicherung. In einem Polizei-Bus, der auch als mobile Polizei-Wache zum Einsatz kommt, war Oberkommissar Marcel Immisch ein gefragter Experte. Viele Kinder wollten einmal in so einem Polizeiauto sitzen und alles ganz genau wissen. Dürfen die Leute im Bus auch Videos angucken? Was macht die Polizei, wenn ein Kind weg ist oder ein Dieb gefangen wird? Der Beamte erklärte den neugierigen Besuchern geduldig viele Einzelheiten des Polizeialltages und wie eine mobile Wache arbeitet.

So ein Aktionstag ist ein Kraftakt für uns. Wir werden den Tag der offenen Tür nicht jedes Jahr machen, alle zwei Jahre scheint es realistisch. Thomas Geithner Polizeidirektion Dresden