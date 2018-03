Einsatzkräfte des Polizeilichen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums (PTAZ) haben die Wohnungen von zwei Männern mit Verbindungen zur Freien Kameradschaft Dresden durchsucht. Dabei wurden diverse Beweismittel sichergestellt, unter anderem Mobiltelefone, potenzielle Tatbekleidung, ein Teleskopschlagstock und schriftliche Aufzeichnungen. Die Durchsuchung fand bereits am Mittwoch statt.

Ein Beschuldigter steht im Verdacht, an der Sprengstoffexplosion gegen das Wohnprojekt "Mangelwirtschaft" am 18. Oktober 2015 beteiligt gewesen zu sein, für das bereits die Mitglieder der "Gruppe Freital" verurteilt worden sind. Außerdem soll er am 12. August 2016 einen Asylbewerber verletzt haben.