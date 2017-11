Knapp eine Woche nach dem Brand in einem Asylbewerberheim in Meißen konnte eine 29 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt werden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, ist gegen die stadtbekannte Obdachlose Haftbefehl erlassen worden. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.