Die Dresdner Polizei ermittelt zu zahlreichen Autoaufbrüchen in der Region. Allein in Dresden-Süd und West waren drei Autos und ein Wohnwagen betroffen. Die Unbekannten Täter stahlen unter anderem zwei Telefone, eine Kaffeemaschine und ein Radio. Der Stehlschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro geschätzt, hinzu kommt der Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.