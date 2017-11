Es funktioniert! Man kann in Sachsen eine Diskussion über Polizei, Sicherheit und auch Rassismus führen, ohne respekloses Beschimpfen und Beleidigen. Und ohne, dass die Beteiligten polarisieren und sich im Schwarz-Weiß-Malen übertreffen. Das ist sicher nicht nur dem Format der Veranstaltung geschuldet gewesen – der Verein Atticus hatte den Abend als tiefgründige Problemanalyse angekündigt – und dem Hygienemuseum als Ort. Moderator Eric Hattke führte die Diskussion kenntnisreich, gut vorbereitet und vor allem respektvoll. Dabei streifte er viele spannende Themen und stellte doch die eine so wichtige Frage, die seit Jahren im Raum steht. "Ist die Polizei in Sachsen auf dem rechten Auge blind?"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hattke zitierte dazu aus einem Interview mit Martin Dulig aus dem Frühjahr 2016, in dem der SPD-Vorsitzende den Sicherheitsbehörden in Sachsen einen "großen Nachholbedarf bei der interkulturellen Kompetenz – und bei der Führungskultur" attestierte. Und? Was sagt nun die sächsische Polizei selbst dazu? "Die sächsische Polizei ist nicht auf dem rechten Auge blind", erklärte der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar. "Es bleibt bei Einzelfällen, die sind schlimm genug. Die Polizeiführung tut alles dafür, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung stabil bleibt und das Grundgesetz geachtet wird". Kretzschmar betonte: "Dass rechte Tendenzen in der sächsischen Polizei nichts zu suchen haben, ist keine Frage."

Der Polizeipräsident räumte ein, dass in der Vergangenheit "ernste Gespräche mit einigen Beamten geführt werden mussten". "Die Polizei spiegelt die sächsischen Verhältnisse in all ihren Differenzierungen wider", sagte Kretzschmar. Die aktuellen Themen der Zeit würden auch die Beamten beschäftigen, gleichzeitig litten sie an den teilweise großen Anfeindungen. Oppositionsführer Rico Gebhardt mahnte mit Verweis auf die Geschehnisse in Clausnitz, dass nicht nur die Polizei-Taktik ausschlaggebend sei, sondern auch eine politische Haltung.

Damit stieß Gebhardt bei dem Görlitzer Polizeipräsidenten Schultze jedoch auf Granit und starke Widerrede. "Polizisten handeln nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf Basis von Recht und Gesetz und nicht aus politischen Motivationen heraus", sagte Schultze.

Aufgabe der Polizei sei es, Versammlungsfreiheit und andere Grundrechte zu gewährleisten. Dem Vorwurf der rechten Tendenzen sei in keiner Weise zuzustimmen.

Ein interessantes Detail offenbarte Dulig an dieser Stelle. Vor dem besagten Interview hätten sich mehrere Polizisten ratsuchend an ihn gewandt. Sie berichteten dem SPD-Chef zufolge von asylkritischen und rassistischen Meinungen ihrer Kollegen. "Diese Menschen wussten nicht, an wen sie sich wenden können, weil sie unsicher waren, wie ihre Vorgesetzten ticken", sagte Dulig. Der SPD-Chef forderte: "Wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung über Haltungsfragen von Polizisten."

Das war dann auch schon das Stichwort für das nächste große Thema: politische Bildung in der Polizeischule. "Wir müssen politische Bildung deutlich mehr forcieren", foprderte Dresdner Polizeipräsident Kretzschmar. "Polizisten brauchen politische Bildung", erklärte auch Dieter Müller, Professor an der Polizeihochschule in Rothenburg. Der Schutz der Grundrechte sei eine Kernaufgabe der Polizei. "Da müssen sich Polizisten auskennen." Umso erfreulicher sei es, dass "jetzt eine Professur für Politische Bildung an der Polizeihochschule in Rothenburg besetzt wurde". Müller wünscht sich dies jedoch auch umgreifender, an allen Polizeioberschulen des Landes. Dulig war der Meinung, dass das Thema Rassismus und Rechtsextremismus wurde in Sachsen zu lange verharmlost wurde.

Dafür erntete er Beifall aus dem mehrheitlich mit jüngeren Menschen voll besetzten Saal. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Landtag entscheidet über Polizei-Beschwerdestelle

Gebhardt forderte zudem eine unabhängige Polizei-Beschwerdestelle. "Diese sollte außerhalb des Innenministeriums liegen", sagte der Politiker. Es sei einfacher für Polizisten, sich dort zu beschweren, wo nicht das vorgesetzte Ministerium ist. Er verwies auf die in dieser Woche anstehende Entscheidung des Landtages, die Beschwerdestelle vom Innenministerium abzukoppeln und am Landtag anzusiedeln. Polizeipräsident Kretzschmar zeigt sich hier großzügig. "Wir bauen zwar Parallelstrukturen auf, doch wenn es dem Landtag gut tut, sollen sie die Beschwerdestelle haben." Von 113 Beschwerden über Polizisten haben sich laut Polizeipräsident Schultze elf als berechtigt erwiesen.

Hilfreich sind nach Meinung der Polizeipräsidenten die Wachpolizisten. "Die pragmatische Lösung hat uns sehr geholfen – bis heute", konstatierte Schultze. "Kommen Sie zur Wachpolizei, wir erkennen, wer mit Leib und Seele dabei ist." Kretzschmar würde am liebsten auch in Zukunft mit Wachpolizisten arbeiten: "Wenn wir die Lösung mit den Wachpolizisten um zwei Jahre verlängern könnten, wäre der sächsischen Polizei gut geholfen." Gebhardt sieht das allerdings kritisch: "Wir unterhöhlen schleichend Berufsgruppen. Die sächsische Polizei hat es nicht verdient, aus dem Pragmatischen heraus diskreditiert zu werden." Müller von der Polizeihochschule differenziert hier:

Kurz vor dem Ende der zweieinhalbstündigen Diskussion floppte noch einmal kurz ein brisantes Thema auf, das Sachsen in den vergangenen Jahren ebenfalls beschäftigte: Bürgerwehren. Diese seien nicht akzeptabel, hieß es einhellig von allen Beteiligten. "Bürgerwehren sind der falsche Weg, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten", betonte Kretzschmar. "Das Gewaltmonopol muss bei der Polizei bleiben, dort sind Polizisten, die ihr Geschäft als Beruf erlernt haben. Alles andere wäre fatal." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK