Laut Polizei lief die Masche der Bande so ab: "Die Täter gingen in der Regel arbeitsteilig vor. Einer der Männer spähte zunächst Kunden an Geldautomaten bei der Eingabe der PIN aus. Ein zweiter lenkte sie ab, während der dritte die Geldkarten aus dem Ausgabeschlitz entwendete. Da er die Karten gegen andere, gestohlene Geldkarten austauschte, bemerkten die Betroffenen den Verlust erst später."

In Dresden wurde auf diese Weise ein 55-Jähriger in einer Sparkasse an der Königsbrücker Straße bestohlen. Zwei Tage später waren ein 70 Jahre alter Mann in einer Sparkasse an der Kesselsdorfer Straße und ein 76-Jähriger in einer Bank an der Königstraße Opfer der EC-Karten-Bande.