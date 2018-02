Das friedliche Gedenken an die Opfer der Bombenangriffe im Februar 1945 ist in diesem Jahr von unschönen Szenen begleitet worden. Am Rande einer AfD-Veranstaltung kam es zu Protesten. Mehreren Dutzend Demonstranten gelang es, zum Versammlungsort der AfD durchzudringen und sich auf den Platz zu setzen. Daraufhin kam es zu tumultartigen Szenen, als Polizisten die Sitzblockade auflösten und die Gegendemonstranten an den Rand abdrängten. Polizeisprecher Thomas Geithner räumt jetzt Fehler bei dem Einsatz ein. Die Beamten seien nicht aufmerksam genug gewesen und hätten "verpennt", dass die Demonstranten in die Nähe der AfD-Versammlung kamen, sagte Geithner MDR SACHSEN.

Als weiteren Fehler der Einsatzleitung bezeichnet der Sprecher eine Polizei-Sperre am Altmarkt, wodurch nur noch Einzelpersonen und Gruppen bis zu fünf Teilnehmern passieren durften. Dies sei zwar vertretbar gewesen, hätte die Stimmung aber hochgeschaukelt. Mehrere Gruppen versuchten die Sperre zu durchbrechen. Es kam zu Flaschenwürfen, eine Polizistin wurde an der Schulter verletzt. Daraufhin setzte die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein. Laut Polizeisprecher Thomas Geithner war in dem Bereich vor allem die Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Polizei geht Reporter-Vorwurf nach

Der Vorwurf der "Dresdner Neuesten Nachrichten" gegen einen Polizisten müsse noch geprüft werden, so Geithner. Die DNN hatte getwittert: "Als ein AfD-Teilnehmer zuschlägt, meint ein Polizist: 'Hoffentlich schlägt er hart zu.'" Die Behörde wolle nun Kontakt mit der Redaktion aufnehmen. Es gebe keine Beschreibung des Polizisten und der DNN-Mitarbeiter habe sich nicht bei ihnen gemeldet. Sollte die Äußerung tatsächlich so gefallen sein, hätte dies disziplinarische Folgen für den Beamten. Schon am Einsatzabend hatte die Polizei klargestelllt: "Sollte dies so gewesen sein, dann war das Verhalten unseres Kollegen völlig daneben. Dies entspricht nicht unserer Einsatzphilosophie!"

Polizist von Kamera-Blitz verletzt?

Polizisten und Demonstranten am Altmarkt in Dresden Bildrechte: dpa Ein Polizist hat nach dem Einsatz einen Fotografen wegen Körperverletzung angezeigt. Wie Polizeisprecher Thomas Geithner bestätigte, fühlt sich der Beamte durch den Kamera-Blitz des Fotografen verletzt. Wie jeder Bürger könne auch ein Polizist Anzeige erstatten. Bewerten wolle er dies nicht. Dies sei Sache der Ermittlungsbehörde. Die DNN berichtet, das entstandene Bild des Fotografen liege der Redaktion vor. Es zeige mehrere Beamte von hinten. Frontal ins Gesicht "geblitzt" wurde demnach auf dem Foto kein Polizist.

Ermittlungen gegen AfD-Anhänger

Nach dem Einsatz hatte es scharfe Kritik an dem Polizeieinsatz in den Sozialen Netzwerken sowie von Linken und Grünen gegeben. Linke-Vorstandsmitglied Christopher Colditz sagte: "Das Verhalten einiger Beamten im Verlauf des gestrigen Abends kann einfach nur als verantwortungslos und inakzeptabel bezeichnet werden." Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann sprach von einem chaotischen Polizeieinsatz. Aus der AfD-Kundgebung heraus seien Journalisten und Gegendemonstranten gezielt angegriffen worden.