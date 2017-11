Den Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild. Bildrechte: MDR/André März

Am Sonntagmittag ist es auf der S258/B180 zwischen den Abzweigen Brünlos und Stollberg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Auf einer Kuppe des Autobahnzubringers stießen aus bisher unbekannter Ursache ein VW und ein Toyota frontal zusammen. Dabei wurden die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer schwer verletzt. Wie Einsatzleiter Ronny Mai von der Freiwilligen Feuerwehr Stollberg sagte, wurden beide Autofahrer bei dem Unfall eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend haben die Kameraden der drei anwesenden Wehren ausgelaufenes Öl beseitigt. Die Unfallstelle blieb stundenlang voll gesperrt. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die Unfallstelle blieb stundenlang voll gesperrt. Bildrechte: MDR/André März

Eine Serie von Einbrüchen in Bäckereien und Filialen einer Einkaufsmarkt-Kette beschäftigt die Polizei in Dresden. Zwischen Donnerstag und Sonnabend waren Unbekannte in vier Geschäfte im Stadtgebiet eingebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ihren Angaben zufolge hatten die Täter jeweils Fenster oder Schiebetüren aufgehebelt. In den Läden hätten sie dann Tresore aufgebrochen und mehrere hundert Euro erbeutet.

Die Kameraden der Dresdner Feuerwehr wurden am Sonntag zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Gegen 15 Uhr schlugen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Königsbrücker Straße Flammen in den Himmel. Als die Feuerwehren eintrafen, hatten sich die Flammen bereits auf umliegende Teile des Daches ausgebreitet. Um die Glutnester zu löschen, mussten Teile des Daches geöffnet werden. Die Brandwohnung sowie die benachbarte Wohnung sind derzeit nicht bewohnbar. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war das Feuer auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Zur Ursache konnte er noch keine Angaben machen. Am Montag werde der Brandursachenermittler bei Tageslicht seine Ermittlungen aufnehmen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften eilte an den Brandort auf der Königsbrücker Straße. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Eine junge Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 20-Jährige am Sonnabend auf der Fahrt zwischen Machern und Zeititz aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum, ehe das Fahrzeuge auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall erlitt die Frau schwerste Verletzungen, an denen sie laut Polizei im Krankenhaus starb.

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Stichprobe ins Schwarze getroffen. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal mitteilte, hatten sie am Sonnabend einen 42-Jährigen in Johanngeorgenstadt gestellt. Der 42-Jährige hatte 1.400 unversteuerte Zigaretten dabei. Diese hatte er zuvor in Tschechien gekauft. Der derzeit in Chemnitz wohnhafte Syrer hatte die Tabakwaren in seinem Rucksack dabei und war zu Fuß unterwegs. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Steuerhehlerei gestellt.

Unfall mit Folgen für die TU Dresden

Ein Mitsubishi hatte offenbar einen Phaeton übersehen. Bilanz dieses Unfalls in der Nacht zum sonntag in Dresden: Zwei Verletzte, ein Auto mit Totalschaden und Stromausfall an der TU. Bildrechte: MDR / Roland Halkasch

Mit einem lauten Knall an einem Hausanschlusskasten endete für einen Mitsubishi die Fahrt Sonnabendnacht in Dresden. Vermutlich hatte der Fahrer am Richard-Strauß-Platz einen Phaeton übersehen. Der Luxuswagen knallte in den Mitsubishi, der daraufhin über eine Wiese geschleudert wurde und vor dem DREWAG-Anschluss-Kasten zum Stehen kam. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mitsubishi wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Durch die Zerstörung des Stromkastens fiel in einem Fakultätsgebäude der TU Dresden zeitweise der Strom aus. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch