Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich der Imam und seine Familie in der Moschee. Sie blieben unverletzt. Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Nino K. soll im September 2016 Bomben am Kongresszentrum in Dresden sowie vor einer Moschee im Stadtteil Cotta gezündet haben. Die Familie des Imam blieb unverletzt. Am Kongresszentrum entstand ein Sachschaden von 21.000 Euro. Der Beschuldigte war durch einen DNA-Vergleich ins Visier der Ermittlungen geraten und im Dezember 2016 auf einer Baustelle in Hessen festgenommen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde ein fertiger Sprengsatz sichergestellt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.



Außerdem soll der Beschuldigte einen Molotowcocktail unter einer Brücke in Dresden angebracht, der aber nicht explodierte. Auch dafür muss er sich in dem Prozess verantworten. Das Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Komplizen war im Herbst 2017 eingestellt worden.