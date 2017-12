Die Angeklagten sitzen zu Prozessbeginn im Verhandlungssaal. Bildrechte: dpa

Wie Kristin Pietrzyk, Rechtsanwältin der Nebenklage, MDR SACHSEN sagt, gab die Verhandlung außerdem einen Einblick in die personelle Aufstellung und Zusammenarbeit rechter Gruppierungen in und um Dresden. Hier würde unter anderem arbeitsteilig vorgegangen, um gezielt politische Straftaten zu verüben, so die Anwältin. So sollen einige Angeklagte mit der "Freien Kameradschaft Dresden" eng kooperiert haben. Diese rechtsextreme Gruppe verübte Angriffe auf Flüchtlingsheime in Heidenau und Dresden.