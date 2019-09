Die Angeklagten stammen aus der Hooligan-, Skinhead- und Neonaziszene im Raum Chemnitz. Alle acht Männer sind polizeibekannt und mehrfach vorbestraft. Einige Mitglieder sollen Kontakte zur rechtsextremen Partei "Der III. Weg" und der rechten Bewegung "Pro Chemnitz" haben. Die Männer sollen sich nach ersten Erkenntnissen auch an den teils gewaltsamen Demonstrationen in Chemnitz nach dem Tod von Daniel H. im Herbst 2018 beteiligt haben. Der Rädelsführer Christian K. sowie zwei weitere Mitglieder gehörten der sogenannten freien Kameradschaft "Sturm 34" an. Die kriminelle Vereinigung hatte mehrere Überfälle begangen und wurde 2007 vom sächsischen Innenministerium verboten.

Beim Verfassungsschutz Sachsen ist der Rädelsführer kein Unbekannter. Bildrechte: imago/momentphoto/Killig Als Anführer der Gruppe sehen die Ermittler Christian K. Er soll die Gruppe gegründet und die Mitglieder rekrutiert haben. Er soll sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bereits 2015 dem sächsischen Verfassungsschutz als V-Mann angeboten haben. Seit 2005 habe er demnach mit den Behörden in Verbindung gestanden. Offenbar wollte er aus der Neonazi-Szene aussteigen, was aber letztlich nicht gelang.

Der Prozess in Dresden ist nach dem Verfahren gegen die "Gruppe Freital" der aufwendigste Strafprozess am Oberlandesgericht. Das Verfahren findet in einem speziellen Verhandlungssaal außerhalb des Gebäudes des Oberlandesgerichtes statt.

Höchste Sicherheitsanforderungen beim OLG Dresden. Bildrechte: dpa Zum Prozess sind 75 Zeugen geladen. Das Gericht musste 62 Aktenordner sowie elektronische Dokumente durcharbeiten. Für die Berichterstattung haben sich über 80 Journalisten aus dem In- und Ausland akkreditieren lassen. Für den Prozess sind bis Ende April 2020 vorerst 82 Verhandlungstage vorgesehen. Zum ersten Mal kommt am Montag die Sicherheitsgruppe der Justizwachtmeister für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Sachsen (SGO) zum Einsatz. Ihre Mitglieder sind speziell ausgebildet und sollen in den Gerichtssälen und in gesamten Gerichtsgebäuden deeskalierend wirken.

Quelle: MDR/dpa/mwa