Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht Dresden muss sich seit Mittwoch ein Syrer verantworten, der in Syrien für die islamistischen Milizen Dschabhat al-Nusra und Islamischer Staat (IS) tätig gewesen sein soll. Der 30-Jährige ist wegen Mitgliedschaft in ausländischen Terrororganisationen angeklagt. Weiterhin werden ihm Freiheitsberaubung, Körperverletzung und mehrere Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung droht dem Syrer eine Strafe von einem bis zehn Jahre Haft.

Nach Erkenntnissen der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft soll sich der Beschuldigte 2011 in Syrien zunächst der Dschabhat al-Nusra angeschlossen haben, spätestens ab 2014 dann dem IS. Laut Anklage hat der Mann innerhalb der Dschabhat al-Nusra als leitender Kommandeur Kämpfer befehligt. Während seiner Zeit beim IS war er demnach im Polizei- und Sicherheitsapparat der Dschihadisten tätig und unter anderem in einem Ausbildungslager eingesetzt.

Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

Der Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen. Vor Gericht sagte er nur, dass er verheiratet sei und in Syrien einen Beruf in der Landwirtschaft ausgeübt habe. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch, weil die "Vorwürfe ausschließlich auf vagen Aussagen" beruhen würden und viele Fragen offen seien, sagte Anwalt Ulf Israel MDR SACHSEN. Das Gericht hat 14 Verhandlungstage eingeplant und will Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten anhören.

Der Syrer war Anfang Mai 2017 in Leipzig-Wachau verhaftet worden. Damals gab es keine Hinweise, dass er Anschläge in Deutschland geplant hatte. Alle ihm vorgeworfen Taten sollen in Syrien begangen worden sein.

Was ist Dschabhat al-Nusra? Dschabhat al-Nusra galt früher als Regionalorganisation des Terrornetzwerks Al-Kaida. 2016 löste sich die Organisation öffentlich von Al-Kaida und benannte sich um.

Inzwischen schloss sie sich mit anderen radikalislamischen Milizen zu einem Bündnis zusammen, das das Assad-Regime in Syrien bekämpft. Dschabhat al-Nusra gilt als eine der dominierenden Kräfte innerhalb des gesamten bewaffneten Widerstandes gegen Assad.

2013 stufte der UN-Sicherheitsrat die Nusra-Front als Terrororganisation ein.

Beim "Islamischen Staat" (IS) handelt es sich um eine islamistische Terrororganisation, deren Mitglieder sich zu einer radikalen Auslegung des sunnitischen Islam bekennen. Der Islamische Staat kontrolliert zur Zeit Teile Syriens und des Iraks.

Quellen: AFP und BND



Quelle: MDR/kk