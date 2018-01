Einmal ein richtiges Abenteuer erleben. Eines, wo man an seine Grenze kommt. Und die Welt sieht. Das wollten Ludwig Gloger und Johann Georg Cyffka. Also stiegen sie Ende April 2017 auf ihre Räder und fuhren los. Ihr Ziel: Ulan Bator. Die Idee für diese Reise hatten beide. Unabhängig voneinander. Gloger wollte schon immer mal eine lange Radtour machen. Cyffka war ohnehin in Abenteuerlaune. Und so taten sich die ehemaligen Schulkameraden zusammen.

Jeden Tag über 100 Kilometer

Gestartet sind die beiden 30-Jährigen in Dresden. Immer an der Elbe entlang bis nach Prag. Weiter nach Wien, Budapest, Sofia. "Wenn wir nicht über 100 Kilometer gefahren sind, dann war das kein guter Tag", so Cyffka. Geschlafen haben sie im Zelt. Oder auf der Isomatte im Freien. Oft wurden sie auf ihrer Reise von Einheimischen eingeladen. "Je weiter man von Europa wegkommt, desto freundlicher werden die Menschen", erzählt der Dresdner weiter.

Geschlafen wurde unter freiem Himmel oder im Zelt. Bildrechte: Johann Georg Cyffka/Ludwig Gloger

Getrennte Wege und doch nie allein

In der Türkei haben sich die beiden das erste Mal getrennt. "Wir wollten unabhängig voneinander das Abenteuer erleben", so Cyffka. "Aber alleine ist man nie." Egal ob Schweden, Engländer oder andere Deutsche: Auf dem Weg in die Mongolei haben sie viele andere Radfahrer kennen gelernt. "Da ist eine richtige Gemeinschaft entstanden", erzählt Cyffka. Über Facebook habe man sich ausgetauscht: Wie die Strecken sind oder wie das mit den verschiedenen Visa klappt. Das sollte sich später als sehr nützlich erweisen. Nach rund einem Monat getrennter Reise trafen sich die Beiden in der Türkei dann wieder, um den Weg in die Mongolei fortzusetzen.

Der Iran: Ein Land voller Überraschung

Über Georgien und Aserbaidschan sind die beiden in den Iran geradelt. Hier erlebten sie vieles, was sie nachhaltig beeindruckte. So wurden sie ständig eingeladen: Zum Essen. Zum Schlafen. Zum Feiern. Einen besseren Einblick könne man nicht in eine fremde Kultur bekommen. "Die Menschen dort haben ein öffentliches und ein privates Leben", erzählt Ludwig Gloger. Sobald die Haustür ins Schloss gefallen sei, wären die Menschen viel lockerer gewesen.

Gastfreundschaft im Iran: "Wir wurden ständig eingeladen." Bildrechte: Johann Georg Cyffka/Ludwig Gloger

Der Pamir-Highway: "Ein flaues Gefühl."

Ddamit sei der Iran gerade menschlich spannend gewesen. Landschaftlich beeindruckte sie Tadschikistan. Besonders der Pamir-Highway war für beide ein sensationelles Erlebnis. Und nicht ungefährlich. Der Pass des Highways geht bis auf 4000 Kilometer Höhe. Als Gloger und Cyffka ankamen, war es bereits September. Im Grunde zu spät, um den Pass zu überqueren. "Nachts sind da Minus 20 Grad, es gibt keine Infrastruktur mehr und wenn irgendetwas passiert, steht man da", berichtet Gloger. "Da hatten wir ein flaues Gefühl."



Durch Zufall hatten sich einige Radfahrer Tage zuvor im gleichen Hostel getroffen. Also fuhren sie in Etappen los. Zwei Italiener zuerst. Danach Gloger und Cyffka. Danach wieder andere Radfahrer. "Wir wussten also immer, wer vor und hinter uns ist."

Zielfoto: Nach 13 500 Kilometern in Ulan Bator angekommen. Bildrechte: Johann Georg Cyffka/Ludwig Gloger

Das Ziel: Ulan Bator